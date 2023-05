Drammatico incidente in autostrada: muore 14enne

Una notizia drammatica ha scosso Mercato San Severino e tutto il territorio circostante nel tardo pomeriggio di oggi. Un incidente stradale sull’autostrada A30, poco prima dell’uscita autostradale di Mercato San Severino, in direzione Caserta, ha provocato la morte di una giovane di soli 14 anni.

La dinamica dell’incidente mortale

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato a causa della perdita di controllo della conducente della Toyota Yaris, nella quale viaggiavano altre tre persone, tra cui la vittima. La giovane di 14 anni sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto e finita contro un guardrail.

Al momento, non sono chiare le cause esatte del sinistro. Tuttavia, i soccorritori dell’associazione La Solidarietà e dell’ospedale Humanitas, intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente, hanno trasportato due ragazzi feriti in ospedale.

I soccorsi

Il più giovane dei due è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, mentre l’altro è stato portato al “Fucito” di Mercato San Severino. Secondo le prime notizie, entrambi si trovano in stato comatoso a causa di importanti traumi cranici e toracici. Uno dei ragazzi risulta intubato, mentre l’altro ha riportato politraumi.

L’incidente ha causato grande commozione in tutta la comunità locale e il cordoglio si è espresso in numerosi messaggi di solidarietà sui social network. Al momento, la polizia stradale sta indagando per accertare le cause dell’incidente e fare luce su questa tragica vicenda.