Incidente stradale sulla A30: un giovane perde la vita

Nella provincia di Salerno, un’altra vita è stata spezzata a causa di un tragico incidente stradale. Alle prime ore del mattino, intorno alle 6:15, la A30 Caserta-Salerno è stata temporaneamente chiusa all’entrata di Castel San Giorgio in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto nelle vicinanze dell’entrata, che ha coinvolto un’auto (Fiat Panda) ed un’ambulanza. Purtroppo, il giovane di 28 anni che si trovava alla guida dell’auto è deceduto nell’incidente, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Interventi delle autorità

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, non si registrano disagi alla circolazione nel tratto interessato. Tuttavia, in alternativa, si consiglia di utilizzare le entrate di Mercato San Severino o Nocera Pagani per evitare eventuali congestioni del traffico.

Un’altra vittima della strada

Questo incidente stradale è l’ennesimo episodio che evidenzia la necessità di maggiore attenzione e prudenza sulla strada. La tragedia ha causato la perdita di una giovane vita, generando dolore e sgomento nella comunità di Nocera Superiore e dintorni. Siamo vicini alla famiglia del giovane e a tutte le persone coinvolte nell’incidente.