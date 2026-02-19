Incidente a Sala Consilina: ferito un motociclista

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel centro di Sala Consilina in via Mario Pagano. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto da cross fuoristrada si è violentemente scontrata con un’autovettura.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale a Polla per ulteriori accertamenti. Sul posto anche gli agenti del locale Comando di Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.