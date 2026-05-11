Incidente a Policastro, ore d’ansia per i due centauri: il punto sulle indagini

Resta grave la situazione clinica dopo il drammatico incidente che, nel tardo pomeriggio di sabato, si è verificato a Policastro Bussentino. L’attenzione è tutta rivolta ai due centauri, originari del napoletano, rimasti coinvolti nel violento impatto con una Suzuki Grand Vitara lungo la Statale 18.

Il quadro più complesso riguarda il 49enne che, dopo le prime cure all’ospedale “Immacolata” di Sapri, è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza presso l’Ospedale del Mare a Napoli. L’uomo si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva; i medici mantengono il massimo riserbo, definendo la situazione estremamente delicata.

Trasferimenti in corso e prognosi riservata

Non arrivano notizie confortanti neanche dal “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è ricoverato il secondo centauro di 48 anni. La sua prognosi resta riservata e, a causa della natura dei traumi riportati, è stato disposto il trasferimento presso un centro specializzato per politraumatizzati.

L’impatto, avvenuto nei pressi dell’impianto sportivo della frazione costiera intorno alle 18:30, ha confermato fin dai primi istanti la gravità delle lesioni riportate dai due uomini a bordo dello scooter Yamaha Xmax.

Il fascicolo in Procura: mezzi sotto sequestro

Mentre le famiglie attendono notizie dagli ospedali, prosegue l’attività investigativa per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri, giunti tempestivamente sul luogo, hanno ultimato i rilievi tecnici necessari a determinare eventuali responsabilità.

La Procura di Lagonegro, prontamente informata dell’accaduto, ha già convalidato il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti. Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri della Stazione di Vibonati, sotto il coordinamento del Maresciallo Francesco Barile. Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze e gli elementi raccolti sul manto stradale per fare piena luce su questo fine settimana di sangue nel Golfo di Policastro.