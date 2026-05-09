Cilento

Violento incidente sulla SS18 a Policastro Bussentino: gravi due centauri napoletani

Ad avere la peggio, a causa del terribile impatto, sono state le due persone che si trovavano in sella alla motocicletta

Maria Emilia Cobucci

Un violento incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 18, intorno alle ore 18:30, nella frazione costiera di Policastro Bussentino, poco dopo l’impianto sportivo.

La dinamica

A rimanere coinvolti nello scontro sono state un’automobile, con alla guida un uomo del posto, e uno scooter Yamaha Xmax con in sella due centauri 50enni originari del napoletano. Ad avere la peggio, a causa del terribile impatto, sono state le due persone che si trovavano in sella alla motocicletta.

I soccorsi

Per entrambi si è reso necessario l’arrivo dei sanitari del 118. Prestate le prime cure, i due centauri sono stati poi velocemente trasferiti presso l’ospedale dell'”Immacolata” di Sapri e il “San Luca” di Vallo della Lucania per le necessarie cure del caso.

Il quadro clinico

Molto gravi sembrano essere le ferite riportate dal centauro trasferito nel nosocomio del Golfo di Policastro; per lui probabilmente sarà necessario l’elitrasferimento in una struttura ospedaliera del napoletano a causa di un quadro clinico molto complesso.

Gravi anche le ferite riportate dall’uomo trasferito al “San Luca”, che al momento resta ricoverato presso la struttura vallese.

I rilievi

Sul posto tempestivo è stato inoltre l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri per i rilievi del caso necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.

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