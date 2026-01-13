Incidente a Capaccio Paestum, scontro auto – camion in via Pertini

Incidente stradale questa sera a Capaccio Scalo. È successo poco prima delle 18, in via Sandro Pertini, allo svincolo per la SS18. A scontrarsi un camion e un’auto, una Nissan Qashqai.

Incidente a Capaccio i soccorsi

Violento l’impatto. Sul posto si è reso necessario l’intervento delle ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale. A riportare la peggio le persone a bordo della vettura che ha riportato ingenti danni. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Agli uomini di Pissta il compito di procedere al ripristino della strada. Disagi si sono registrati alla circolazione.