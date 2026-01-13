Incidente a Capaccio Paestum, scontro auto – camion in via Pertini

Redazione Infocilento
Incidente Capaccio

Incidente stradale questa sera a Capaccio Scalo. È successo poco prima delle 18, in via Sandro Pertini, allo svincolo per la SS18. A scontrarsi un camion e un’auto, una Nissan Qashqai.

Incidente a Capaccio i soccorsi

Violento l’impatto. Sul posto si è reso necessario l’intervento delle ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale. A riportare la peggio le persone a bordo della vettura che ha riportato ingenti danni. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Agli uomini di Pissta il compito di procedere al ripristino della strada. Disagi si sono registrati alla circolazione.

Leggi anche:

Agropoli, Jeep colpita da un albero sulla Cilentana: salvo il conducente
Condividi questo articolo
Articolo precedente Angela Navatta Caggiano festeggia i cento anni di Angiola Navatta: un ponte tra Cilento e Piemonte
Articolo Successivo Serie D: colpo Gelbison, in arrivo in prestito dal Napoli Giuseppe De Martino
Nessun commento