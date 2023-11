Incidente a Campolongo: tre i feriti

L’asfalto reso viscido dalla pioggia battente che si sta riversando anche sulla Piana del Sele da questa mattina e ancora in queste ore o forse la velocità sostenuta. Queste le possibili cause di un incidente avvenuto questa sera in litoranea.

L’incidente

Nel sinistro stradale verificatosi in località Campolongo, a Marina di Eboli, due auto sono entrate in collisione e tre sono le persone rimaste ferite nello scontro.

Lanciato immediatamente l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prontamente prestato ai malcapitati le prime necessarie cure del caso.

Indagini in corso

Due feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli e l’altro al Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

E mentre le forze dell’ordine continuano a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, pare che uno dei feriti sia stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La strada litoranea è stata riaperta al traffico veicolare.