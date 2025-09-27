Incendio al mercato coperto di Vallo della Lucania: vigili del fuoco in azione

Momenti di apprensione questa sera a Vallo della Lucania, dove un incendio è divampato all’interno delle scale del mercato coperto. Le fiamme, ben visibili anche dalla strada, hanno rapidamente attirato l’attenzione di residenti e passanti.

Gli interventi

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. L’intera zona circostante è stata transennata per consentire le manovre e prevenire rischi alla popolazione. Al momento non sono note le cause che hanno innescato il rogo.

Caschi rossi in azione

I caschi rossi hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e impedire che si propagassero ad altre parti della struttura. Non si registrano feriti, ma la presenza del fumo ha reso necessarie verifiche approfondite per escludere ulteriori pericoli.