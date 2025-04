Inattesa “sfiducia” social per il neo presidente della Provincia di Salerno: arriva dalla moglie

A poche ore dalla nomina di Vincenzo Napoli alla presidenza della Provincia di Salerno, un inatteso episodio ha acceso il dibattito politico locale. La moglie del neo presidente, Giovanna Doria, avrebbe espresso pubblicamente e con toni netti la sua contrarietà alla nomina attraverso due post che sarebbero stati diffusi sulla piattaforma Facebook. “Chiedo a tutti di non telefonarmi né fare post sulla mia pagina per gli auguri a mio marito. Fateglieli personalmente, io non condivido questa nomina”, avrebbe scritto Doria in un primo messaggio, accompagnato dall’esortazione a “leggere e far girare” il suo disappunto. Gli screenshot sono virali.

“Non sono una lecchina di questa politica”

A rafforzare la sua posizione, un secondo post che circola nelle chat avrebbe fatto seguito al primo. Il messaggio allegato che circola in queste ore sarebbe stato ancora più esplicito: “non sono una lecchina di questa politica”, reciterebbe il messaggio. Questa possibile presa di distanza dalla nomina del marito ha rapidamente suscitato reazioni e commenti, innescando l’ironia degli utenti dei social network.

“Mozione di sfiducia” domestica

La pubblica manifestazione di dissenso da parte della moglie del neo presidente ha generato sorpresa e curiosità nell’ambiente politico e nell’opinione pubblica. Una sorta di “mozione di sfiducia” interna alla famiglia del numero uno della Provincia di Salerno che non è passata inosservata e che al momento non ha trovato smentite. Che sia un clamoroso errore, un post pubblicato per sbaglio o un profilo fake o hackerato? Al momento, però, le sortite sono diventate virali.