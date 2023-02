Il «Liceo Pisacane» di Padula conquista il primo posto alla finale nazione delle Olimpiadi di Informatica

Ancora una volta il “Pisacane” si conferma essere un’eccellenza per la formazione delle giovani generazioni. Primato assoluto per il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula che approda alla finale nazionale della 14esima edizione delle Olimpiadi di Informatica a Squadre in programma il prossimo 10 marzo a Bologna.

Ecco gli alunni

Il team Pishack, composto dagli studenti dell’indirizzo Scienze Applicate Anthony Gerardo Giuliano (5C), Giuseppe Pasquariello (5C), Giovanni Tafuri (4C) e Donato Barone (3DA), si è infatti classificato al primo posto in Campania su 44 squadre partecipanti. Come da regolamento, soltanto il primo team in graduatoria, uno per ogni regione italiana, prende parte alla finale nazionale.

Il “Pisacane” di Padula quindi gareggerà in rappresentanza della regione Campania. Sono stati 536 i team complessivi, in tutta Italia, che hanno preso parte alla competizione. Il “Pisacane” si è imposto in tutte e quattro le gare totalizzando 1267 punti complessivi, staccando di ben 376 punti il secondo team classificato.

Un risultato eccellente che premia l’impegno

Un risultato straordinario che premia l’impegno, la costanza e l’umiltà di quattro giovani studenti del Liceo “Pisacane” di Padula e della loro docente di Informatica, Chiara Chirichella, che, con grande perseveranza, è riuscita a guidare e a motivare i ragazzi. Nelle quattro gare, i team partecipanti hanno dovuto misurarsi con le prove prelevate da una piattaforma dedicata, co-finanziata dal Comitato Olimpico delle Olimpiadi Italiane di Informatica.

I programmi scritti dagli studenti sono stati valutati online da un correttore che ha stilato la graduatoria generale dalla quale è stata ricavata, per ogni gara, la classifica regione per regione e la classifica finale che ha permesso al team Pishack di accedere alla finale, in presenza, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldini Valeriani” di Bologna. Soddisfazione e gratitudine è stata espressa dal dirigente scolastico, prof. Pietro Mandia che si è congratulato con i quattro studenti e con la loro docente di Informatica.