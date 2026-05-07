Il Giro d’Italia 2026 attraversa Salerno e provincia: orari e scuole chiuse

La sesta tappa del Giro d’Italia 2026, prevista per giovedì 14 maggio, trasformerà la provincia di Salerno in un palcoscenico sportivo di rilievo internazionale. Il percorso, che collega la città dei templi di Paestum a Napoli, vedrà i corridori impegnati in un tragitto che toccherà i principali centri costieri e dell’entroterra, portando con sé l’entusiasmo della carovana pubblicitaria e la competizione agonistica.

Il passaggio della corsa a Salerno

L’arrivo dei ciclisti nel capoluogo è stimato intorno alle 14:45. Il gruppo farà il suo ingresso dalla zona orientale della città, percorrendo un itinerario che includerà Piazza della Concordia e il Lungomare Trieste. Già dalle ore 13:10, la carovana pubblicitaria anticiperà la gara agonistica sostando in Piazza della Concordia per intrattenere i cittadini con musica e animazione. L’evento rappresenta un momento di forte partecipazione collettiva che coinvolgerà l’intero tessuto urbano.

Le misure di sicurezza e la viabilità a Cava de’ Tirreni

A Cava de’ Tirreni, il transito lungo la ex Statale 18 è programmato in una fascia oraria compresa tra le 13:00 e le 15:30. Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Polizia Locale attuerà deviazioni del traffico veicolare su percorsi alternativi. La pianificazione è stata definita durante una serie di incontri operativi in Prefettura con il Comitato operativo per la viabilità, a cui hanno preso parte il sindaco Vincenzo Servalli, l’assessore allo Sport Annetta Altobello e il Comandante della Polizia Locale, Col. Giuseppe Ferrara.

Chiusura anticipata delle scuole

In vista del passaggio della carovana, è stata emessa un’ordinanza sindacale che prevede la chiusura anticipata alle ore 12:00 per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio cavese, sia pubbliche che private. Sono esclusi dal provvedimento esclusivamente gli istituti con tempo prolungato o uscite previste dopo le 15:30, ora in cui si considera concluso il transito degli atleti. Provvedimenti analoghi potrebbero essere adottati anche dal comune di Capaccio Paestum.

Il percorso campano da Paestum a Napoli

L’unica tappa regionale di questa edizione si snoderà attraverso un itinerario suggestivo. Dopo la partenza da Paestum, la corsa attraverserà Salerno, Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, per poi risalire verso Nocera e Sarno. Il tracciato interesserà l’area vesuviana interna, il nolano e Caivano, prima di fare ingresso a Napoli. Il finale di tappa offrirà una vetrina d’eccezione alla costa partenopea, toccando le zone di Chiaia, Posillipo e Bagnoli.