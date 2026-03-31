“Giornata della Gentilezza”: Altavilla Silentina consegna doni ai bisognosi

Sono tanti i comuni del salernitano che, già da diverso tempo oramai, hanno aderito all’invito dell’associazione “Cor et Amor” per celebrare la gentilezza anche attraverso l’accoglienza ai nuovi nati. Tra questi comuni c’è anche Altavilla Silentina che, attraverso una vera e propria cerimonia, nei giorni scorsi ha accolto i bambini nati nel 2025 e celebrato la gentilezza.

Una giornata all’insegna della gentilezza

Ai bambini sono state consegnate le chiavi della gentilezza e attestati. Sono ben 54 i bambini nati ad Altavilla Silentina nel 2025, un dato che rappresenta una controtendenza positiva rispetto ai dati sullo spopolamento e sulla denatalità che riguardano molti comuni italiani. A prendere parte alla “Giornata della Gentilezza“, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Francesco Cembalo con la Delegata alla Gentilezza, Ass. Antonietta Di Verniere, gli Ambasciatori di Gentilezza, Cav. Niko Peduto, nelle sue vesti di Niko Ragno Amiko, supereroe che regala sorrisi e Vincenza De Donato che ieri, hanno consegnato anche 25 pacchi alimentari al comune di Altavilla Silentina da destinare, con discrezione e nel rispetto della privacy, alle persone bisognose, a chi vive un momento di difficoltà affinchè possa vivere, ugualmente, una Pasqua serena.

L’iniziativa

La consegna dei pacchi alimentari è un’iniziativa promossa dall’Associazione “Unione Insigniti – Ordine al Marito della Repubblica” – APS (UIR) di cui fa parte anche Niko Peduto, in sinergia con gli Ambasciatori del Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza” di cui fa parte l’ambasciatrice Vincenza De Donato. I pacchi sono stati consegnati al Sindaco Francesco Cembalo, alla presenza della Delegata ai Servizi Sociali, l’amministrazione comunale, insieme ai delegati al servizio sociale, si occuperà di organizzare la distribuzione.

La raccolta degli alimenti è avvenuta con la collaborazione degli esercizi commerciali del territorio che hanno ospitato “il carrello della gentilezza”, dei volontari di Roccadaspide e Pontecagnano e di tanti cittadini che hanno supportato l’iniziativa. “Ad Altavilla Silentina costruiamo gentilezza ed è meraviglioso” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.