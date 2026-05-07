Gemellaggio Agropoli-Crescentino: quando la musica unisce Nord e Sud

L’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli è da ieri ufficialmente gemellato con l’Istituto Comprensivo “Crescentino Serra” di Crescentino (Vercelli). Un’amicizia che unisce due istituti ad indirizzo musicale: “Insieme con la Musica”, non a caso, è stato il titolo della manifestazione che ha visto protagonisti gli studenti delle due orchestre di istituto.

La giornata

Dopo un momento di convivialità grazie al pranzo offerto dall’amministrazione comunale di Agropoli, alunni e docenti si sono ritrovati nel laboratorio musicale della Rossi Vairo per suonare insieme, condividendo spartiti ed emozioni.

A promuovere l’iniziativa, il professore Simone Loffredo – agropolese d’origine e in servizio presso l’istituto piemontese – che ha incontrato la disponibilità dei due dirigenti scolastici, Bruno Bonfrisco e Paolo Massara, del professore Guido Carpentiere e dell’intero dipartimento musicale di Agropoli. “Benvenuti al Sud” ha esordito il dirigente Bonfrisco citando il grande successo cinematografico e proseguendo “io però non vedo nè Sud, nè Nord; vedo soltanto ragazzi che suonano insieme e che stasera hanno fatto una cosa bellissima.”