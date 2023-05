Frana la carreggiata, disagi tra Vallo della Lucania e Angellara

Ancora problemi alla viabilità nel comprensorio del Cilento. Questa volta i disagi riguardano la SS488, nel Comune di Vallo della Lucania. Una parte della strada che collega il Capoluogo con la frazione Angellara, proprio all’ingresso della località, è franata.

I disagi

Per fortuna in quel momento nessun mezzo era in transito nella zona e ciò ha evitato incidenti. Immediatamente sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Vallo della Lucania che hanno provveduto a segnalare il movimento franoso. Successivamente parte della carreggiata è stata transennata ma si continua a transitare regolarmente.

Le cause della frana

È probabile che a causare l’episodio siano state le piogge degli ultimi giorni che hanno provocato disagi anche in altre aree del comprensorio del Cilento la cui viabilità spesso fa registrare delle criticità. Spetterà ora alla provincia di Salerno effettuare i necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino della SS488.