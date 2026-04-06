Fede e tradizione a Palinuro: la comunità celebra la Santa Patrona Maria di Loreto

Palinuro si appresta a vivere uno dei momenti più solenni e identitari del proprio calendario liturgico. Martedì 7 aprile, la comunità cilentana onorerà Santa Maria di Loreto, attraverso una giornata che fonde devozione religiosa e partecipazione popolare, confermandosi un appuntamento imprescindibile per l’intera comunità locale.

Le celebrazioni sono il frutto della sinergia tra il Comitato Festa, la parrocchia di Palinuro e la Pro Loco, enti che collaborano costantemente per preservare una tradizione radicata nel tessuto sociale e storico della località costiera.

Dalla piccola cappella settecentesca alla moderna “tenda di Dio”

La storia della fede a Palinuro è intrinsecamente legata allo sviluppo demografico del borgo. Nel 1793, l’incremento della popolazione, passata in breve tempo da 300 a circa 600 unità grazie all’arrivo di contadini da Centola, rese evidente la carenza di luoghi di culto. All’epoca esisteva solo una minuscola cappella privata, accessibile in rarissime occasioni.

Le autorità locali si rivolsero a Re Ferdinando IV di Borbone per ottenere la costruzione di una vera chiesa parrocchiale. Tuttavia, nonostante il parere favorevole del sovrano, l’iter fu complesso: “solo dopo 50 anni fu possibile dare inizio alle procedure che dovevano condurre alla costruzione della nuova Chiesa parrocchiale intitolata a Santa Maria di Loreto”.

Quella struttura originaria, una chiesetta di soli settanta metri quadri affacciata su piazza Virgilio, caratterizzata da una sola navata bianca e un tetto a due falde, divenne insufficiente con l’avvento del turismo a metà del ‘900. Fu allora che si scelse di edificare l’attuale edificio dall’azzardata architettura moderna a pianta ottagonale, di cui oggi il vecchio campanile resta l’unico “testimone silenzioso ed eloquente del passato”.

Un’architettura simbolica: la barca e la tenda

L’attuale edificio sacro non è solo un’opera ingegneristica, ma un concentrato di simbologia biblica. Come riportato dal sito parrocchiepalinurocentola.it: “la chiesa di Palinuro ha un preciso significato: è una tenda, simbolo dell’abitazione di Dio”. Tale richiamo all’Esodo si sposa con una struttura circolare pensata per uno scopo pedagogico, atta a favorire la vicinanza dei fedeli a Gesù.

L’elemento più suggestivo è l’altare, che richiama la “forma di una barca puntellata in un porto sicuro che è la chiesa”. Notevole è anche l’impatto visivo delle vetrate: ogni finestrone è alto 8 metri e composto da 16 triangoli isosceli, per una superficie vitrea totale di 128 metri quadrati che illumina i 300 metri della pavimentazione in travertino.

Il solenne corteo e la partecipazione dei fedeli

Il fulcro dei festeggiamenti pomeridiani sarà la tradizionale processione religiosa, prevista per le ore 17.30. Il simulacro della Vergine attraverserà le principali arterie del paese, scortato dai fedeli e accompagnato dalle note della banda musicale “Città di Caprioli”.

Si tratta di un momento di profonda commozione collettiva, un rito che ogni anno vede la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, uniti nel rendere omaggio alla figura della Madonna di Loreto in un clima di raccoglimento e festa.

La celebrazione liturgica e lo spettacolo dei fuochi

Al termine del percorso processionale, la centralità della fede troverà il suo compimento nel rito eucaristico. Alle ore 19.00 è infatti in programma la Santa Messa, cuore pulsante delle celebrazioni dedicate alla Santa Patrona.

A suggellare la giornata di festa sarà l’atteso spettacolo di luci e colori. Alle ore 20.00 il cielo di Palinuro sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Piro Cilento di Vibonati, un gran finale che chiuderà ufficialmente le celebrazioni in onore della Protettrice.