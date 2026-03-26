Ex generale israeliano Winter a Paestum, dilaga la polemica ma dall’hotel smentiscono: «Sua presenza non confermata»

Si vociferava da un po’ di tempo e su alcuni social, a quanto pare, erano comparse locandine informative sulla presenza di Ofer Winter, ex generale dell’esercito israeliano, a Capaccio Paestum. L’iniziativa si inseriva in un più ampio pacchetto turistico destinato a visitatori israeliani, ma la voce della presenza di Winter ha scatenato non poche polemiche e proteste. Diversi attivisti hanno chiesto un intervento immediato delle istituzioni italiane.

La polemica

Ad opporsi alla presenza di Winter a Capaccio Paestum anche Legambiente Paestum: Annunciato come relatore speciale in un evento durante il periodo della Pasqua ebraica, Legambiente ha contestato la presenza di una figura militare coinvolta in controversie internazionali. Secondo Legambiente, la natura privata dell’iniziativa non ne attenua la rilevanza: “Riteniamo inaccettabile – si legge in una nota – che Paestum, patrimonio culturale dell’umanità e simbolo di dialogo tra i popoli, venga associata alla presenza di figure legate a contesti di guerra”.

E proteste sull’arrivo di Winter nella Città dei Templi sono apparse anche sul portale di Amnesty International, l’associazione a tutela dei diritti umani: “E’ stato depositato un esposto presso la Procura di Roma per chiedere al ministro della Giustizia di intervenire per permettere alla giustizia italiana di arrestare e indagare il sospetto criminale di guerra Ofer Winter, atteso – secondo fonti di stampa – a Paestum il 31 marzo “. Si legge sul sito.

InfoCilento ha raggiunto l’Hotel Ariston

InfoCilento ha chiesto informazioni anche ai referenti dell’Hotel Ariston di Capaccio Paestum in cui Winter avrebbe prenotato il suo soggiorno, verso personale e responsabili della nota struttura alberghiera sono state rivolte critiche social, alcune anche con tono minaccioso, ma il personale, tuttavia, non poteva prevedere in alcun modo la presenza di Winter: “Ogni giorno ci chiamano per ricevere pacchetti e proposte di offerta, agenzie per prenotare soggiorni per gruppi di persone, così è successo anche in questo caso, anzi, non è mai stata confermata la proposta fatta, non ovviamente all’ex Generale, ma ad un’agenzia che si è rivolta a noi scrivendoci per chiedere informazioni relative all’alloggio per un gruppo di persone e, in questa fase, non potevamo nemmeno prevedere che Winter fosse nel gruppo.

Gli interrogativi

In questo momento nessun Winter risulta prenotato da noi, né per il 31 marzo, né per altre date, ma ripetiamo era solo stata fatta una richiesta di offerta, come ne arrivano tante ogni giorno” hanno fatto sapere dall’Hotel. Era vero o no che Winter avrebbe soggiornato a Paestum? E il soggiorno, a prescindere dal luogo in cui alloggerà, è confermato? Domande che al momento non trovano risposte certe.