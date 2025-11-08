Elezioni regionali: Campania Popolare trova il sostegno di Antonella Bundu di Toscana Rossa. Visita nel salernitano

Domenica 9 novembre Antonella Bundu della lista Toscana Rossa, sarà nel salernitano a sostegno della lista Campania Popolare. Tre sono le tappe organizzate dai sostenitori della lista capeggiata da Giuliano Granato, la Bundu sarà ad Eboli, Salerno e infine a Cava de’ Tirreni a sostegno della campagna elettorale che vede Campania popolare già oltre il 2%.

Il risultato in Toscana

Il recente risultato per molti aspetti sorprendente di Toscana Rossa con Antonella Bundu in Toscana racconta della straordinarietà di un risultato elettorale che testimonia la voglia di cambiamento.

“Un cambiamento necessario per il miglioramento della vita delle persone, fatto di benessere, legami di solidarietà, costruzione del futuro per i territori, c’è una nuova Italia che a poco a poco sta nascendo. Un’Italia che sciopera, scende in piazza, si mobilita, dice basta. Basta al Governo Meloni con le sue politiche che ci impoveriscono, che tagliano servizi pubblici, che regalano soldi alla guerra e sono complici del genocidio in Palestina. Basta alle clientele, ad un lavoro senza diritti e all’idea che se nasci al sud per migliorare la tua vita devi migrare”, fanno sapere da Campania Popolare.

“È un’Italia che è nelle piazze, ma che non è rappresentata nelle istituzioni, né tanto meno nei partiti del centrosinistra, che in Campania si proiettano al governo della nostra Regione sulla scia del decennio di amministrazione del governatore uscente. Cambiamo tutto è il nostro slogan che si è fatto realtà nella città di New York, dove la vittoria di Mamdani dimostra che è possibile far entrare nelle istituzioni qualcuno che è fuori dal vecchio establishment e che propone un programma a favore dei lavoratori, contro i salari bassi, le privatizzazioni, per rendere gratuiti i trasporti pubblici”, proseguonno.

L’obiettivo della lista

L’obiettivo è chiaro: “dobbiamo portare questo vento anche in Campania, con Campania Popolare, che domenica prossima vedrà impegnata A. Bundu con G. Granato ad Eboli, per un comizio elettorale in piazza della Repubblica alle 10.00 e inaugurazione del comitato elettorale a cui parteciperanno i candidati locali, nel pomeriggio sarà la volta di Salerno alle 17 presso il Madame, dove la Bundu incontrerà con i candidati della città capoluogo sostenitori e cittadini, per poi proseguire a Cava de’ Tirreni presso il comitato elettorale di via A. Balzico alle 18.30 per iniziativa pubblica con candidati territoriali della lista”