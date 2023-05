Elezioni amministrative: i dati definitivi sull’affluenza

Seggi chiusi. Al via gli scrutini per le elezioni comunali 2023. In gran parte dei comuni si conferma in calo l’affluenza seppur limitato. In provincia di Salerno è stati di quasi 2 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni amministrative.

I dati nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano

Ad Aquara il dato complessivo dell’affluenza è stato del 67,90 (precedente 73,49%). Ad Atena Lucana hanno votato il 47% degli aventi diritto rispetto al 52%; a Campagna il 73,98% rispetto al 75,44%, a Perito 51,95% rispetto al 57%, a Novi Velia il 65% rispetto al 67%, Giungano eguaglia l’84% di cinque anni fa.

Dato in leggero rialzo a Castelcivita dove alla chiusura dei seggi avevano votato il 74% degli elettori (+1%), ad Ogliastro Cilento (66,32% contro il 58% delle scorse amministrative) e a Roccagloriosa (54% contro il 48% di cinque anni fa).

Lo spoglio

Alla chiusura delle urne ha inizio lo spoglio. Le elezioni si decideranno al primo turno; solo Campagna, con una popolazione superiore a 15mila abitanti, può andare al ballottaggio.