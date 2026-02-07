Ecco la borsa “Smart” con antifurto: l’idea degli studenti di Sala Consilina

Si è svolto presso l’ITIS “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina il progetto di matematica “Math’ Application”, un percorso laboratoriale che ha unito competenze diverse e studenti di indirizzi differenti in un’esperienza concreta di didattica innovativa.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati un gruppo di alunne dell’indirizzo Sistema Moda e un gruppo di alunni dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, guidati dai docenti di matematica prof.ssa Merola e prof. Vanacore, che hanno scelto di far dialogare creatività e tecnologia partendo da un solido modello matematico.

La borsa smart

Dal lavoro condiviso è nata un’idea tanto semplice quanto attuale: la realizzazione di una Borsa Smart, dotata di sistemi antifurto progettati per ridurre il rischio di borseggi, soprattutto in contesti affollati come metropolitane e mezzi pubblici. Un progetto che ha messo al centro la matematica non come disciplina astratta, ma come strumento fondamentale per analizzare la realtà e progettare soluzioni efficaci.

Il cuore dell’attività è stato infatti lo studio di un modello matematico, indispensabile per valutare il funzionamento e l’affidabilità dei sensori antifurto. Dopo un’analisi statistica dei dati relativi ai furti nelle principali città, gli studenti hanno lavorato sulla stima dell’affidabilità dei sistemi di allarme, sull’interpretazione dei dati raccolti e sulla comprensione di come un modello teorico possa descrivere un fenomeno reale.

Determinante è stato il contributo dei docenti di indirizzo: prof.ssa Volpe e prof.ssa Guida per l’ITIS Sistema Moda e il prof. Vassallo per Elettrotecnica, che hanno accompagnato gli studenti in un autentico percorso interdisciplinare. In un efficace esempio di apprendimento tra pari, le studentesse dell’indirizzo Moda hanno trasmesso ai compagni le tecniche di taglio e cucito, mentre gli studenti di Elettrotecnica hanno illustrato il funzionamento dei sensori e dei sistemi di allarme.

Uno scambio di competenze che ha permesso di trasformare un’idea nata sui banchi di matematica in un prodotto concreto e funzionante, capace di coniugare sicurezza, design e innovazione.

Il progetto “Math’ Application” si conferma così un esempio significativo di didattica moderna e inclusiva, in cui la matematica diventa linguaggio comune tra saperi diversi, strumento per leggere la realtà e motore di soluzioni utili alla vita quotidiana. Un’esperienza che dimostra come la scuola possa essere laboratorio di idee, competenze e futuro.