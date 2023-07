Eboli: “Il Saggio – Città di Eboli XXVII” Concorso Internazionale di Poesia

Tutto pronto per la ventisettesima edizione del Premio di Poesia Il Saggio – Città di Eboli dedicato ad Orlando Carratù.

I primi poeti sono già in Città, confermando il grande indotto economico e turistico che muove l’evento culturale e grande attesa c’è anche per i due momenti dedicati alle Notti dell’Upupa.

Tanti patrocini di diversi enti ed istituzioni e grande partecipazione di poeti che arrivano dall’Italia e non solo.

Il 24 e 26 luglio inoltre c’è attesa per La Notte dell’Upupa la rinomata passeggiata nel borgo antico della città di Eboli dove tra declamazione di poesia e buona musica lo spettacolo sarà assicurato, per i grandi e per i piccoli.

Il programma

Il 24 luglio percorso poetico nel Centro Antico della città con TAMMORRASIA, declamazione di poesie da parte dei poeti presenti. Illustrazioni storica-culturale del percorso.

Il 26, invece, percorso poetico nel Centro Antico della città con declamazione di poesie di Orlando Carratù e presentazione del libro postumo.

Partenza: 19.30 dal chiostro San Francesco, Via San Lorenzo, Giardino del Palazzo Vacca de Dominicis, Palazzo di Antonio D’Auria, Via Attrizzi, Vicolo delle Monache, ingresso Monastero delle Monache, Via Angelo Giudice, Via Sant’Angelo, Via Marcangione, Via Cavone-Barbacani, San Biagio, Via Guglielmo Vacca, Largo Torretta, San Nicola.

Momento musicale durante il percorso

Durante il percorso momento musicali e di lettura delle poesie a cura di APS “Il Giardino Segreto”, Tonino Del Canto, l’Associazione “I Cantori di San Lorenzo”, l’Associazione “Eboli, cultura del territorio”, “Tammorrasia”, i “Briganti dell’Ermice”.