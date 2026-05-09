Eboli: giro di vite sull’abusivismo commerciale, smantellato mercatino illegale a Santa Cecilia

Non si ferma l’azione di contrasto al commercio illegale e al degrado urbano da parte della Polizia Municipale di Eboli. Nel pomeriggio di ieri, un nuovo intervento mirato ha colpito il cuore della località Santa Cecilia, portando allo smantellamento di un mercatino dell’usato completamente abusivo.

​L’operazione è scattata in via Democrito, a seguito di numerosi esposti presentati dai residenti della zona, stanchi di un’attività di vendita non autorizzata che, stando alle segnalazioni, si ripeteva regolarmente ogni pomeriggio.

​I dettagli dell’operazione

​L’intervento degli agenti ha permesso di interrompere un circuito di vendita gestito prevalentemente da cittadini extracomunitari. Ecco il bilancio dell’attività:

​ Sanzioni pesanti: Due venditori ambulanti sono stati identificati e sanzionati ai sensi della Legge Regionale Campania . Per entrambi è scattata una multa di 5.000 euro per esercizio di attività commerciale su area pubblica senza alcun titolo autorizzativo.

Due venditori ambulanti sono stati identificati e sanzionati ai sensi della . Per entrambi è scattata una multa di per esercizio di attività commerciale su area pubblica senza alcun titolo autorizzativo. ​ Sequestri della merce: Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di una grande quantità di merce, tra cui capi di abbigliamento, calzature e articoli vari pronti per essere venduti.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di una grande quantità di merce, tra cui pronti per essere venduti. ​La fuga: All’arrivo delle pattuglie, si sono vissuti momenti di concitazione: diversi altri soggetti dediti alla vendita illegale si sono dati alla fuga, dileguandosi nei campi adiacenti e facendo perdere le proprie tracce.

​Tutela del commercio e del territorio

​L’intervento di via Democrito non è un episodio isolato, ma rientra in un piano di monitoraggio permanente del territorio ebolitano. L’obiettivo dell’amministrazione e del comando di Polizia Municipale è duplice:

​Garantire il rispetto delle regole e del decoro urbano nelle frazioni periferiche. ​Tutelare i commercianti regolari, pesantemente danneggiati dalla concorrenza sleale dei mercatini abusivi.

​Le autorità hanno confermato che i controlli proseguiranno con intensità anche nelle prossime settimane per evitare che il fenomeno si sposti in altre zone limitrofe.