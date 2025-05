Eboli, controlli igienico – sanitari: nei guai due macellerie. Sanzioni per 20mila euro

Proseguono su tutto il territorio comunale di Eboli, le attività di controllo da parte dei caschi bianchi. Nell’ambito delle ultime verifiche, in località Santa Cecilia, la Polizia Municipale del Comandante Daniele De Sanctis ha elevato otto verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’operazione

L’ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni accertate potrebbe superare i 20.000 euro. Le sanzioni hanno interessato prevalentemente esercizi commerciali, in particolare minimarket. Particolare attenzione è stata rivolta anche a due attività di macelleria, le quali sono state ulteriormente sanzionate per significative carenze di carattere igienico-sanitario. Tra le criticità riscontrate figurano il cattivo stato di conservazione degli alimenti e la mancata pulizia e igienizzazione dei locali.

Gravi criticità

In uno degli esercizi di macelleria ispezionati, la situazione è apparsa particolarmente grave: le carni venivano conservate a temperature elevate, non conformi alle normative vigenti, e in promiscuità con altri prodotti alimentari, potenziale causa di contaminazione e rischio per la salute dei consumatori. Gli accertamenti sono tuttora in corso e vedono il coinvolgimento delle autorità sanitarie competenti per le opportune verifiche e l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Sempre soddisfatto e gratificato dell’operato degli Agenti l’assessore Antonio Corsetto. «Riteniamo fondamentale garantire una vendita genuina e regolare dei prodotti, che rispetti tutte le norme ed i regolamenti sanitari ed alimentari. Il controllo del territorio continua senza sosta grazie a questa operazione importante degli Agenti del Comando di via Pagano. I numerosi controlli che il Comandante De Sanctis sta gestendo, alzano sempre la linea della Sicurezza sia del codice della strada sia dei regolamenti comunali».