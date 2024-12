Controlli interforze a Salerno: chiusi 4 locali per carenze igienico – sanitarie

Un gruppo interforze composto dai Carabinieri della Compagnia di Salerno (con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, nonché il Raggruppamento Tutela Agroalimentari di Salerno) da militari del Gruppo della Guardia di Finanza, da personale dell’A.S.L. (Dipartimento di Prevenzione – UOPC – Distretto 66) e da Agenti della Polizia Municipale di Salerno, ha attuato un sistematico piano di controlli finalizzato alla verifica del rispetto della normativa igienico sanitaria nel settore alimentare e della ristorazione.

L’esito delle attività

Nel corso dei controlli, in particolare, sono stati verificati 15 esercizi commerciali del centro cittadino; sottoposti a chiusura 4 locali pubblici per riscontrate carenze igienico sanitarie. Inoltre sono stati sequestrati complessivamente circa 180 chilogrammi di alimenti. Emessi anche provvedimenti di sanzione amministrativa per oltre 60.000 euro.

In vista dei festeggiamenti di fine anno, le attività proseguiranno per la verifica del rispetto dei divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.