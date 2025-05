Eboli, cavalli vaganti in strada: paura tra gli automobilisti e traffico in tilt

Paura questo pomeriggio in Via Giustino Fortunato ad Eboli per una decina di cavalli vaganti in strada. È accaduto lungo la strada Giustino Fortunato che da San Giovanni conduce all’area PIP e improvvisamente poco prima della curva, la sorpresa.

Paura tra gli automobilisti

Una decina di cavalli allo stato brado ha percorso l’arteria centrale creando apprensione tra gli automobili in transito. Qualcuno ha prontamente allertato le forze dell’ordine e la segnalazione è stata indirizzata al Comando della Polizia Municipale di Via Mario Pagano.

Gli interventi

Sul posto ad espletare le formalità di rito e garantire sicurezza ai veicoli in transito, gli agenti della Municipale che avrebbero rintracciato il proprietario dei cavalli.

Traffico in tilt

Probabilmente i cavalli erano sistemati in una stalla nelle vicinanze dello svincolo autostradale e scappando dal controllo di qualcuno si sarebbero diretti verso la strada. Traffico in tilt. E operazioni di recupero in corso.