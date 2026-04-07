Cilento

Dramma all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania: paziente precipita dal quarto piano

Grave episodio all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania: un anziano di Centola si lancia dal reparto di Medicina. È ricoverato in Rianimazione in condizioni critiche

Ernesto Rocco

Momenti di paura questa mattina presso il presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Un uomo di 78 anni, originario di Centola, avrebbe tentato di compiere un gesto estremo lanciandosi dal quarto piano della struttura, precisamente dal reparto di Medicina Generale, dove si trovava ricoverato.

Soccorsi immediati e condizioni cliniche

Ad accorgersi di cosa stava accadendo è stata una logopedista che si trovava sul balcone del secondo piano e che nel vedere l’uomo sporgersi dal balcone ha lanciato un grido che ha messo in allarme il personale sanitario.

Un OSS è intervenuto con estrema urgenza per prestare le prime cure all’anziano, intanto rimasto aggrappato sulla ringhiera del terzo piano. Sono poi giunti gli altri sanitari del reparto. Data la gravità dell’impatto e delle lesioni riportate, da aggiungersi alle condizioni pregresse, il paziente è stato trasferito d’urgenza in rianimazione Rianimazione.

Al momento, le sue condizioni rimangono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.

Indagini in corso e precedenti nel nosocomio

Sul luogo sono giunte anche i carabinieri di Vallo della Lucania, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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