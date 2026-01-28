DMO “CILENTO”: approvato l’Avviso pubblico

Con apposita delibera la Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha ufficialmente avviato il percorso per la costituzione della DMO “CILENTO”, segnando un passaggio strategico verso un modello di governance turistica moderno, partecipato e integrato, in grado di valorizzare in maniera coordinata l’intero territorio cilentano. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle Linee guida regionali ed è coerente con il Decreto Dirigenziale n. 310 del 14 luglio 2025 della Regione Campania, che disciplina il riconoscimento delle DestinationManagement Organization. La DMO “CILENTO” nasce come cabina di regia territoriale con l’obiettivo di coordinare le politiche turistiche, migliorare la qualità dell’offerta e dei servizi, rafforzare il brand territoriale e promuovere l’identità e le eccellenze del Cilento, favorendo al contempo innovazione, formazione e sviluppo sostenibile. Elemento centrale del percorso è la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente per la raccolta delle adesioni al Patto di Destinazione, uno strumento fondamentale per garantire l’apertura e la partecipazione attiva del territorio, in particolare delle associazioni, degli operatori economici e del mondo privato. L’Avviso rappresenta un passaggio decisivo verso la costruzione di una DMO inclusiva e condivisa, finalizzata al completamento dell’iter di accreditamento e al riconoscimento definitivo da parte della Regione Campania.

Il Comune di Agropoli, in quanto realtà con maggiore dimensione demografica e nodo centrale del territorio, assume il ruolo di Comune capofila e di portavoce del processo di concertazione, con l’obiettivo di assicurare il massimo coinvolgimento di enti pubblici, operatori privati, associazioni e comunità locali.

«L’approvazione dell’Avviso pubblico – dichiara il Sindaco di Agropoli e Presidente della DMO, Roberto Mutalipassi – rappresenta un momento di grande apertura e di reale coinvolgimento del territorio. La DMO nasce come una casa comune, aperta a enti, operatori, associazioni e cittadini, nella convinzione che solo una visione condivisa e una collaborazione autentica possano consentire al Cilento di affermarsi come destinazione turistica di eccellenza, competitiva e sostenibile.Ringrazio, continua Mutalipassi: gli enti promotori che hanno condiviso la strategia sin dall’avvio del percorso, il Comune di Castellabate, il GAL Pesca, il GAL Cilento e la Comunità Montana Alento Monte Stella, per il contributo determinante alla costruzione della DMO “CILENTO”». Con questo atto prende forma una nuova stagione per il turismo cilentano, fondata su cooperazione, qualità, sostenibilità e valorizzazione dell’identità territoriale.