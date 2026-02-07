Diocesi Teggiano-Policastro: al via da Sala Consilina il corso prematrimoniale, un percorso di ascolto e riflessione

Un percorso di accompagnamento, ascolto e riflessione per le coppie che si preparano al matrimonio. È questo lo spirito del Corso prematrimoniale promosso dalla Diocesi di Teggiano-Policastro, attraverso la Forania di Teggiano-Sala Consilina, che prenderà il via oggi sabato 7 febbraio e si articolerà in sei incontri itineranti tra Sala Consilina, Teggiano, Monte San Giacomo e Sassano.

Il cammino di preparazione e il programma

Un cammino che non è solo preparazione al rito, ma occasione preziosa per fermarsi, dialogare e approfondire il senso autentico della scelta matrimoniale, alla luce della Parola di Dio e dell’esperienza della Chiesa.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 febbraio alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Rocco a Sala Consilina, con la riflessione di don Paolo Longo sul tema “Non è bene che l’uomo stia solo”, che richiama il valore della relazione e della comunione come fondamento della vita di coppia.

Si proseguirà sabato 14 febbraio, sempre alle 19.30, nella parrocchia San Marco di Teggiano, con don Angelo Pellegrino e il tema “Incontrarsi, conoscersi e amarsi”, un invito a riscoprire la bellezza del cammino condiviso e della conoscenza reciproca.

Il terzo incontro, sabato 21 febbraio, si terrà nella parrocchia San Giacomo a Monte San Giacomo, con don Vincenzo Gallo, che guiderà la riflessione su “Verso il matrimonio”, aiutando le coppie a comprendere il significato della scelta definitiva.

Sabato 28 febbraio, nella parrocchia SS. Trinità di Sala Consilina, don Gabriele Petroccelli approfondirà il tema biblico “I due saranno una carne sola”, cuore del sacramento nuziale.

Il cammino continuerà sabato 7 marzo, presso la parrocchia Sacro Cuore di Teggiano, con don Michele Totaro e la meditazione “Per sempre”, dedicata alla fedeltà e alla durata dell’amore nel tempo. La conclusione è prevista per sabato 14 marzo, alle 19.30, nel Santuario di San Rocco a Sassano, con l’intervento di mons. Antonio De Luca sul tema “Chiesa e famiglia”, per riflettere sul ruolo della famiglia come piccola Chiesa domestica e pilastro della comunità cristiana