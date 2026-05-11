DieciNoni di Agropoli in corsa per l’Olimpo della Pizza: riflettori accesi su Pizza Maxima 2026

Il Cilento si conferma protagonista indiscusso dell’arte bianca italiana. Tra le 150 pizzerie d’eccellenza candidate a Pizza Maxima 2026 (il nuovo nome dei celebri Pizza Awards), spicca con forza il nome di 10/9 (DieciNoni) di Agropoli, pronta a rappresentare la Campania sul prestigioso palcoscenico di Spazio Novecento a Roma il prossimo lunedì 22 giugno.

DieciNoni: l’eccellenza agropolese

In una competizione che vede i voti segreti della stampa specializzata e dell’Accademia di Pizza Maxima, DieciNoni si presenta con una carta d’identità unica. Lontana dai grandi numeri, la pizzeria di Agropoli si propone come un riferimento intimo, dove il numero ridotto di coperti permette il lusso di una proposta “sartoriale”, cucita su misura per il cliente.

Il cuore del progetto è la versatilità del lievitista Elio Santosuosso. I suoi impasti sono pensati per dialogare non solo con una selezione enologica di livello, ma anche con una raffinata proposta di miscelazione d’autore. La proposta gastronomica di DieciNoni è un viaggio che parte dagli antipasti e arriva a pizze sorprendenti.

L’Evento: Da Pizza Awards a Pizza Maxima

La candidatura di DieciNoni si inserisce in un’edizione storica del premio. Come annunciato dagli organizzatori Fabio Carnevali (MangiaeBevi) e Vincenzo Pagano (Scatti di Gusto), il rebranding in Pizza Maxima serve a sottolineare la grandezza di un settore che oggi è parte integrante del Patrimonio Immateriale Unesco.

L’evento di Roma non sarà solo una premiazione, ma un momento di business e confronto con la seconda edizione della Pizza Conference, dove i massimi esperti di marketing e comunicazione analizzeranno le tendenze di un settore in cui realtà come DieciNoni rappresentano l’avanguardia qualitativa.