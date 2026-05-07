Definizione agevolata ad Agropoli: c’è il via libera. Ecco termini e modalità per regolarizzare i tributi comunali

Il Comune ha ufficialmente reso noto il via libera alle procedure per la definizione agevolata delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali. Questa misura segue l’approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio Comunale, avvenuta con la delibera n. 17 del 21 aprile 2026. I contribuenti hanno ora la possibilità di regolarizzare i carichi che risultano affidati ai soggetti incaricati della riscossione.

Gestione dei carichi affidati a Municipia e Gamma Tributi

Per quanto riguarda le pendenze gestite dal Concessionario RTI Municipia SpA – Gamma Tributi Srl, l’iter prevede un passaggio obbligatorio attraverso la posta elettronica certificata. I cittadini interessati devono inviare esclusivamente via PEC la richiesta per ottenere il prospetto informativo dei carichi definibili. L’indirizzo di riferimento è municipia-agropoli@legalmail.it. Una volta ricevuto il documento, il termine ultimo stabilito per aderire formalmente alla definizione agevolata è fissato al 31 luglio 2026.

Procedure relative ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate

Una procedura analoga è prevista per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). In questo caso, la richiesta del prospetto informativo deve essere indirizzata direttamente all’Ente comunale tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. Anche per questa categoria di carichi, la scadenza per completare l’adesione alla sanatoria è il 31 luglio 2026. L’amministrazione sottolinea che non verranno esaminate istanze inviate con modalità differenti o che utilizzino una modulistica non conforme a quella stabilita.

Documentazione e modulistica per i contribuenti

Tutti i dettagli operativi, i modelli da compilare e il testo integrale del regolamento comunale sono disponibili per la consultazione pubblica. Gli interessati possono reperire il materiale necessario visitando il sito istituzionale del Comune, specificamente all’interno della sezione Documenti dell’Ufficio Tributi. È essenziale attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate per garantire il corretto recepimento della domanda.