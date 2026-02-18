Da Capaccio e Trentinara un progetto di Gemellaggio Internazionale con la Slovenia



Dal 7 al 14 marzo 2026, otto studenti selezionati delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado dell’IC Capaccio Paestum Trentinara parteciperanno al progetto di gemellaggio internazionale con la scuola Jenka Cerklje na Gorenjskem (Slovenia), soggiornando nella località di Cerklje.

Il progetto

Il progetto di gemellaggio con questo istituto nasce due anni fa, in seguito a un’esperienza di job shadowing svolta presso il nostro Istituto da alcuni docenti sloveni, e rappresenta un’importante occasione di continuità e collaborazione educativa a livello europeo.

La mission

L’iniziativa è finalizzata a offrire agli studenti un’esperienza di arricchimento socio-culturale e linguistico, con particolare attenzione all’uso della lingua inglese come strumento di comunicazione, nonché alla scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale dei rispettivi Paesi.

La referente del progetto è la prof.ssa Sinfarosa Gorraso, già responsabile dei progetti Erasmus+ ed eTwinning dell’Istituto, coadiuvata dalle docenti accompagnatrici Giovanna Bini e Antonietta Cupo, che collaborano all’organizzazione e al coordinamento delle attività previste.

Il gemellaggio rappresenta un’importante opportunità di crescita personale, formativa e professionale per studenti e docenti, promuovendo i valori di apertura, inclusione e cittadinanza europea. Per vivere e condividere i momenti più significativi dell’esperienza, si invita a seguire il progetto attraverso i canali social istituzionali dell’Istituto