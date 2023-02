Corte d’Appello di Salerno: una donna a capo dell’organismo di disciplina dell’avvocatura

Si apre un nuovo capitolo nella storia dell’organismo di disciplina dell’avvocatura del distretto di Corte di Appello di Salerno. Infatti, per la prima volta nella storia, una donna guiderà il Consiglio distrettuale di Disciplina di Salerno per il quadriennio 2023-2026. Venerdì 24 febbraio si sono svolte le elezioni per la nomina del presidente, dei vicepresidenti e del segretario dell’organismo deputato all’attività disciplinare degli iscritti all’albo professionale.

L’elezione di Maria Citro

La scelta del presidente è caduta sull’avvocato Maria Citro del Foro di Salerno, che è stata eletta all’unanimità dai membri del Consiglio. La nuova presidente ha espresso la sua gratitudine e il suo impegno nel portare avanti con serietà e competenza l’importante incarico che le è stato affidato.

Le altre nomine

I vicepresidenti sono gli avvocati Maria Rosaria Crispo del Foro di Nocera Inferiore, Floriana Sansone del Foro di Vallo della Lucania e Vincenzo Barbato del Foro di Nocera Inferiore. Tutti altamente qualificati e con anni di esperienza nel campo dell’avvocatura, i nuovi vicepresidenti sono pronti a sostenere la presidente Citro nella gestione dell’organismo.

Il Consiglio distrettuale di Disciplina di Salerno ha un ruolo molto importante nella disciplina e nel controllo degli iscritti all’albo professionale.

L’avvocato Roberto Manzo, del Foro di Salerno, è stato eletto come consigliere segretario dell’organismo. Manzo ha ringraziato i suoi colleghi per la fiducia accordatagli e si è detto pronto a collaborare con la presidente e i vicepresidenti nell’importante attività di disciplina e controllo degli iscritti all’albo professionale.