Coppa Campania: l’Agropoli vince l’andata degli ottavi contro la Rocchese

L’US Agropoli si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Coppa Campania di Promozione, superando la Rocchese per 2-1 allo stadio “Vaudano” di Capaccio Paestum.

Una gara intensa e combattuta, che lascia però aperto ogni discorso qualificazione in vista del ritorno.

La gara

Nella prima frazione partono meglio gli ospiti, pericolosi con Di Salvatore, ma Stasi è attento e devia in corner la conclusione. Dopo un avvio complicato, l’Agropoli cresce e trova il vantaggio con Caruso, bravo a inserirsi su assist di Tedesco e a battere il portiere avversario per l’1-0.

Nel finale di tempo i delfini sfiorano il raddoppio con Di Filippo, ma il suo tiro viene respinto.

Nella ripresa la Rocchese spinge con decisione alla ricerca del pareggio: Citarella, Bartiromo e Bisogno mettono alla prova i riflessi di Stasi, che si oppone in più occasioni.

A metà tempo arriva però il raddoppio dell’Agropoli: Rabbeni si procura un calcio di rigore e lo trasforma con un elegante pallonetto per il 2-0.

Gli ospiti accorciano le distanze

Nel finale la Rocchese non molla e viene premiata: Lamberti, in area di rigore, supera Stasi e sigla il 2-1 che riapre la sfida in vista del ritorno.

L’Agropoli porta così a casa una vittoria importante, ma la qualificazione resta ancora tutta da giocare.