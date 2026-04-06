Attualità

Controesodo nel Cilento: traffico intenso e rallentamenti

Cilento, è l'ora del controesodo! Traffico rallentato su diverse arterie. Ecco i punti più critici dove si registrano i maggiori disagi

Maria Emilia Cobucci

Con la conclusione delle festività Pasquali, il territorio del Cilento si trova ad affrontare la consueta e complessa sfida del controesodo. Il rientro massiccio dei turisti verso i grandi centri urbani sta mettendo a dura prova la rete viaria principale, trasformando le arterie di collegamento in veri e propri imbuti.

Criticità sulla Cilentana sotto pressione

Il cuore delle problematiche legate al traffico si concentra tra Cilentana e SS18. Rallentamenti a partire da Agropoli ma è nel territorio di Capaccio Paestum che si segnalano più disagi con il traffico bloccato in più tratti. Qualche rallentamento è stato segnalato anche sulla via del Mare che collega i comuni del Cilento costiero alla Cilentana.

A sud, invece, nel comune di Ispani, il semaforo installato per lavori a Capitello ha determinato rallentamenti e file chilometriche verso Policastro. Problemi dello stesso tipo sulla Bussentina che collega l’autostrada al Golfo di Policastro: anche qui da tempo insiste il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Prospettive e gestione dei flussi veicolari

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per monitorare il traffico e garantire maggiore sicurezza.

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