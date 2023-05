Conferita cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri in occasione del 25° anniversario della tragedia del 5 maggio 1998 a Sarno

Nella mattinata di oggi, si è tenuta una cerimonia di commemorazione presso il teatro “De Lise” di Sarno, in Piazza 5 maggio, per ricordare la tragedia del 5 maggio 1998 che ha colpito il Comune di Sarno. L’evento eccezionale piovoso causò il sommerso di fango e detriti nel centro cittadino, che causò la morte di 137 persone e la distruzione di centinaia di abitazioni.

Attribuzione della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

In questa occasione, il Consiglio Comunale ha voluto riconoscere l’importante contributo fornito dai Carabinieri intervenuti in soccorso dei cittadini sarnesi durante l’evento tragico. Per questo, è stata attribuita la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Antonio Jannece.

La motivazione sottolinea l’altissimo senso del dovere e il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal personale dell’Arma, fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alla popolazione sarnese.

Gli stand espositivi dell’Arma

Durante l’evento, sono stati allestiti degli stand espositivi dell’Arma dei Carabinieri, con la presenza di unità cinofile antiesplosivi e reparti motociclistici.

La presenza degli stand espositivi ha permesso ai cittadini di conoscere meglio il lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri e di apprezzare il loro contributo durante situazioni di emergenza come quella avvenuta 25 anni fa a Sarno.