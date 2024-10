Procedono spediti i lavori di riammodernamento della Scalo Ferroviario di Sapri. Una serie di interventi, per un investimento pari ad 11 milioni di euro, necessari per rendere la Stazione si Sapri sempre più efficiente e moderna e soprattutto per permetterà il passaggio dei treni ad Alta Velocità.

A parlarne è l’onorevole Attilio Pierro che si è soffermato anche sui lavori che interessano le due arterie principali del Cilento: la Bussentina e la Cilentana.