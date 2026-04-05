Pasqua nel Cilento: alla scoperta della tradizionale “Pizza Chiena”

Nel Cilento sono tante le tradizioni che contraddistinguono il periodo pasquale, in cucina si va dalla preparazione della “pizza chiena” alle pastiere di grano e di riso (pizza col grano e pizza col riso).

La pizza chiena della signora Alba Romano

A Gioi la signora Alba Romano prepara la “pizza chiena” da oltre quarant’anni, una tradizione che si ripete ma anche un momento di festa in famiglia. La signora Alba, alle telecamere di InfoCilento, ha illustrato i vari passaggi della preparazione di questa specialità tutta cilentana, dalla sfoglia alla farcia e fino al condimento finale.