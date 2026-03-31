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Cilentana: chiusura totale a Massicelle il 2 aprile e stop ai cantieri per Pasqua

Anas annuncia la chiusura temporanea della SS18VAR Cilentana a Massicelle (Montano Antilia) il 2 aprile . Aggiornamenti su pavimentazione e lavori dopo Pasqua

Redazione Infocilento
Cilentana

Nuovi interventi di manutenzione e ripristino interesseranno nei prossimi giorni la SS18VAR “Cilentana”, l’arteria vitale per i collegamenti nel Cilento. Anas ha comunicato la necessità di una chiusura totale al traffico di un breve tratto situato in località Massicelle, nel comune di Montano Antilia, per consentire lo svolgimento di attività urgenti sul piano viabile.

Lo stop di giovedì 2 aprilea Montano Antilia

Nel dettaglio, per permettere l’esecuzione di una nuova attività provvisoria finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione, la tratta compresa tra il km 149,000 e il km 149,300 resterà interdetta al transito tra le ore 8.30 e le ore 12.30 di dopodomani, giovedì 2 aprile. L’intervento mira a stabilizzare il piano stradale per assicurare il mantenimento del senso unico alternato e del limite di velocità attualmente in vigore. Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati in loco.

Investimento da 1,3 milioni per il ripristino definitivo

La zona in oggetto è da tempo colpita da un importante dissesto causato da fattori esterni alla sede stradale. Anas ha confermato di aver già definito e consegnato l’intervento principale di ripristino del corpo stradale, che prevede un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro. Tuttavia, per non gravare sulla viabilità durante le festività, le attività strutturali su strada verranno avviate ufficialmente solo a seguito del periodo pasquale.

Aggiornamenti sui tratti Omignano e Vallo della Lucania

Novità positive giungono per il tratto compreso tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania. Le operazioni di posa della nuova pavimentazione sono in fase di ultimazione: la chiusura della tratta terminerà infatti domani, mercoledì 1° aprile.

Anche in questo caso, il cronoprogramma dei lavori terrà conto dell’imminente esodo festivo. Le lavorazioni verranno temporaneamente sospese per la Pasqua e riprenderanno mercoledì 8 aprile. Da tale data, e fino alla fine del mese di maggio, sarà attivo il senso unico alternato in base all’avanzamento del cantiere.

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