Castelnuovo Cilento, il campo da tennis “Valentino Giordano” cerca gestore: aperto il bando per le associazioni

Il Comune di Castelnuovo Cilento ha intrapreso un percorso decisivo per la valorizzazione del proprio patrimonio sportivo. L’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca D’Aiuto ha dato mandato formale per l’avvio di un’indagine esplorativa volta a individuare un nuovo modello di gestione per il campo da tennis situato all’interno dell’impianto sportivo comunale “Valentino Giordano”, nella frazione Velina.

L’atto di indirizzo giunge in un momento non casuale: sono infatti in fase di completamento i lavori di potenziamento del complesso sportivo, e lo scorso 4 febbraio è stato già sottoscritto il verbale di presa in consegna anticipata dell’area tennis. Attualmente, la struttura è affidata in comodato d’uso gratuito all’Associazione Sportiva Smash Tennis A.P.S. S.S.D., il cui contratto scadrà il prossimo 14 aprile 2026.

I criteri della nuova gestione: efficienza e inclusione sociale

La scelta di procedere con un avviso pubblico non risponde solo a un’esigenza cronologica, ma si fonda su precisi principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione. Nel documento si evidenzia come la concessione in uso gratuito di immobili pubblici debba essere un’eccezione, legittima solo qualora venga perseguito un “effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico”. Per questo motivo, l’avviso sarà rivolto esclusivamente ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. I soggetti interessati dovranno presentare una proposta progettuale che dimostri una chiara finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile.

L’amministrazione richiede ai futuri gestori di farsi carico della struttura con risorse proprie, prevedendo nel piano di gestione elementi migliorativi quali: riduzioni tariffarie per l’utenza; fasce di agevolazione o esenzione per specifiche categorie di cittadini; investimenti diretti nell’acquisto di nuove attrezzature.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’Ente è quello di garantire una transizione fluida nella gestione, assicurando che il patrimonio comunale diventi uno “strumento strategico” capace di generare valore per la collettività e di promuovere la pratica sportiva nel territorio cilentano.