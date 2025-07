Castellabate, ultimo weekend di Nuoto di Fondo con le gare Uisp

Ha fatto tappa nel weekend nelle acque della frazione Lago di Castellabate il Campionato Italiano di Nuoto di Fondo UISP, ultimo atto del ricco calendario di appuntamenti natatori promossi dal Circolo Nautico Punta Tresino.

Le gare

Oltre 150 atleti, tra bambini e adulti, hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla UISP, con la presenza del responsabile nazionale Nuoto Marco Raspa e della responsabile regionale Daniela Fierro.

Nel Miglio si sono imposti Andrea Cerqua e Daniela Calvino dell’Asd Nantes Club Master, autori di un doppio trionfo bissato anche nella prova sui 3 km. La società napoletana ha conquistato anche il primo posto nella classifica a squadre, totalizzando 452 punti.

“Il numero dei partecipanti è cresciuto rispetto all’edizione 2024: un riconoscimento importante che rispecchia l’andamento di tutta la stagione, con adesioni in crescita per tutto il settore nuoto nazionale – ha dichiarato Marco Raspa –. Un importante aiuto e sostegno all’organizzazione ci è venuto dal Settore di attività nuoto Campania. La manifestazione è anche il risultato dell’importante lavoro svolto dalla responsabile acque libere Uisp, Daniela Fierro, in questo quadriennio”.

A tirare le somme dell’intera stagione natatoria è Giovanni Pisciottano, anima organizzativa del Circolo Nautico Punta Tresino:“Con questa tappa UISP si chiude un’estate intensa e ricca di emozioni, che ha visto Castellabate protagonista anche con le gare della Federazione Italiana Nuoto e del circuito Gran Fondo Italia. Siamo orgogliosi di aver ospitato atleti da tutta Italia e di aver confermato, ancora una volta, la vocazione sportiva e l’unicità del nostro mare”.