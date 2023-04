Castellabate: non solo il porto turistico, in cantiere anche un nuovo Polo Sportivo multifunzionale. Ecco il progetto

A Castellabate continuano i progetti per valorizzare e far crescere il territorio. Dopo l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di un porto turistico a “Punta dell’Inferno”, è arrivato il sì anche per quanto riguarda la costruzione di un nuovo Polo Sportivo multifunzionale in località “Acqua del Fico” a Castellabate.

Il progetto

L’idea dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Marco Rizzo, è quella di dare vita ad una nuova struttura architettonica di ultima generazione, immersa nel verde delle colline di Castellabate, su un’ampia proprietà di oltre 10.000 mq nella quale è presente un campo da calcio con spogliatoi, mai completato e in totale abbandono.

L’obiettivo è quello, non solo di riqualificare l’intera zona, ma di costruirci un Parco Mediterraneo con una vista panoramica mozzafiato, dotato di aree per lo sport all’aperto, parcheggi e, per l’appunto, un palazzetto coperto. In questo modo si recupererebbe un’importante e ampio spazio a disposizione di tutti i cittadini, delle associazioni sportive locali e delle scuole del territorio cilentano.

I Finanziamenti

Il progetto intrapreso dal Comune di Castellabate, rientra nei fondi per la progettazione territoriale interventi di rigenerazione urbana, sociale, energetica, turistica ed ambientale. L’importo complessivo dei lavori si attesta sulla cifra di 10.299.424,02 euro ed ha già ottenuto l’approvazione di fattibilità tecnica ed economica.