Castellabate, Franco Ambrosano nuovo coordinatore FdI: “Continuare il percorso di crescita sul territorio”

L'obiettivo dichiarato è quello di continuare il percorso di crescita sul territorio, cercando di far avvicinare sempre più anche i giovani, ponendo basi solide per il futuro

A cura di Redazione Infocilento

È Franco Ambrosano, già consigliere comunale di minoranza, il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Castellabate. L’elezione ufficiale è arrivata negli scorsi giorni, durante il congresso svoltosi alla presenza di iscritti, cittadini e simpatizzanti. Ambrosano subentra a Salvatore Marinelli che ha svolto l’importante incarico nei mesi precedenti al nuovo insediamento.

L’assemblea

L’assemblea, che ha registrato una forte partecipazione di tesserati e simpatizzanti, si è svolta alla presenza di diversi esponenti del partito: l’europarlamentare Alberico Gambino, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il responsabile enti locali Italo Cirielli, il presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, il responsabile tesseramento Antonio Mariconda e il coordinatore dell’area Nord e consigliere provinciale Modesto Del Mastro. “Da parte del gruppo politico, gli auguri di buon lavoro al neo coordinatore, con l’auspicio di un percorso ricco di risultati e crescita per la comunità politica”, si legge nella nota. L’obiettivo dichiarato è quello di continuare il percorso di crescita sul territorio, cercando di far avvicinare sempre più anche i giovani, ponendo basi solide per il futuro.

