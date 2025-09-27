Castellabate: ecco il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. È Francesco Ambrosano

Nella sala "Fierro" il congresso cittadini alla presenza di iscritti, simpatizzanti e istituzioni

A cura di Ernesto Rocco

Si è svolto nel pomeriggio di ieri presso la Sala “Fierro” di Castellabate il congresso cittadino di Fratelli d’Italia alla presenza di iscritti, simpatizzanti e istituzioni locali, ma non solo.

Nuovo coordinatore cittadino e focus sulle regionali

L’incontro, promosso per la nomina del nuovo coordinatore cittadino individuato nella figura di Francesco Ambrosano, ha dato l’opportunità anche di raccogliere le testimonianze dei protagonisti in vista delle ormai imminenti elezioni Regionali con il centro destra ancora a caccia dell’identikit perfetto da candidare.

Leggi anche:

Elezioni Regionali in Campania: il centrodestra Punta su un Profilo Civico: Michele Di Bari

“Sono ore decisive, frutto di una decisione ponderata per una battaglia che è quella delle Regionali che importantissima per il territorio”, hanno evidenziato i presenti. A raggiungere l’incontro anche l’europarlamentare, Alberico Gambino. Tanti i temi di confronto e di analisi affrontati durante la manifestazione svoltasi in un clima di completa sinergia e serenità politica

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Coldiretti Campania

Crolla il prezzo del grano duro, ‘rischio campi vuoti’ Proteste agricoltori. Anche Coldiretti Campania a Bari

Immediata la risposta del Governo: da gennaio una commissione con agricoltori e…

San Cosma e Damiano Eboli

Malore in Santuario: parroco colpito durante la Messa per i Santi Cosma e Damiano

Il parroco Emmanuel Vivo, 57 anni, si è sentito male ed è…

Il Cilento torna protagonista su Linea Verde: “Fiera della Frecagnola” e non solo

Domenica 28 settembre la messa in onda della puntata. Appuntamento dalle 12.20…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.