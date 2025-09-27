Castellabate: ecco il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. È Francesco Ambrosano

Si è svolto nel pomeriggio di ieri presso la Sala “Fierro” di Castellabate il congresso cittadino di Fratelli d’Italia alla presenza di iscritti, simpatizzanti e istituzioni locali, ma non solo.

Nuovo coordinatore cittadino e focus sulle regionali

L’incontro, promosso per la nomina del nuovo coordinatore cittadino individuato nella figura di Francesco Ambrosano, ha dato l’opportunità anche di raccogliere le testimonianze dei protagonisti in vista delle ormai imminenti elezioni Regionali con il centro destra ancora a caccia dell’identikit perfetto da candidare.

“Sono ore decisive, frutto di una decisione ponderata per una battaglia che è quella delle Regionali che importantissima per il territorio”, hanno evidenziato i presenti. A raggiungere l’incontro anche l’europarlamentare, Alberico Gambino. Tanti i temi di confronto e di analisi affrontati durante la manifestazione svoltasi in un clima di completa sinergia e serenità politica