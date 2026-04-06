Castellabate, cinghiale attraversa la strada e provoca incidente: auto danneggiata

Altro incidente stradale sulla Via del Mare nel Comune di Castellabate nel pomeriggio di Pasqua. Un cinghiale ha improvvisamente attraversato la carreggiata provocando il sinistro di un automobile, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti

L’incidente

L’ungulato sarebbe sbucato all’improvviso dalla vegetazione che costeggia la strada, sorprendendo il conducente di un’auto in transito. L’impatto è stato inevitabile con il veicolo che ha riportato diversi danni. Non si registrano feriti.

Problema cinghiali

L’episodio riaccende l’attenzione sul problema della presenza sempre più frequente di cinghiali anche in prossimità dei centri abitati. Non è il primo caso, infatti, che si registra negli ultimi mesi. Una vera e propria emergenza sempre più preoccupante