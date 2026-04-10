Castellabate, cade dal monopattino sulla Via del Mare e rischia di essere investito: soccorso

Preoccupazione nella prima serata di oggi a Castellabate, dove un uomo del posto è rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva la Via del Mare in direzione San Marco alla guida del suo monopattino.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni il cittadino 50enne ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto e perdendo i sensi per diversi minuti. L’episodio si è verificato lungo la Via del Mare particolarmente trafficata, esponendo l’uomo al rischio di essere investito dai veicoli in transito.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, coordinati dal comandante Alberto Giorgio, insieme a un’ambulanza del Soccorso Valcalore. Il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo direttamente sul luogo dell’incidente.

Fortunatamente l’uomo ha riportato soltanto lievi ferite, oltre a un forte spavento.