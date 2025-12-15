Castel San Lorenzo: riapre le porte l’ufficio postale, attivi nuovi servizi

I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell’Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”

L’ufficio postale di Castel San Lorenzo ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

La nuova sede di via Roma, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

I nuovi servizi

Nell’ufficio postale di Castel San Lorenzo saranno da subito disponibili i servizi INPS per i pensionati che potranno chiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La sede di Castel San Lorenzo è a disposizione dei cittadini da lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

