Attualità

Castel San Lorenzo, inaugurata la nuova Biblioteca Comunale: uno spazio per la cultura e la collettività

Inaugurata a Castel San Lorenzo la nuova Biblioteca "Mons. Angelo Venturiello". Ecco le info utili

Alessandra Pazzanese
Castel San Lorenzo, biblioteca

Castel San Lorenzo ha ufficialmente la sua Biblioteca Comunale. Durante le festività pasquali, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Scorza ha consegnato alla cittadinanza questo nuovo spazio di sapere, intitolato alla memoria di Monsignor Angelo Venturiello.

Il progetto e il contributo del Servizio Civile

La struttura, sita in via Santa Maria, rappresenta il frutto di un intenso lavoro di squadra. Fondamentale è stata la collaborazione dei giovani impegnati nel Servizio Civile, che hanno ricevuto il plauso del primo cittadino per il prezioso contributo profuso nel recupero del materiale librario e nell’allestimento dei locali.

“Una macchina comunale che ha lavorato a pieno regime per dare a tutti la possibilità di avere un luogo di cultura e incontro a disposizione della collettività.”

Sede e Orari di Apertura

Per favorire la massima fruizione da parte di studenti e cittadini, la Biblioteca Comunale osserverà un orario di apertura esteso, coprendo sia la fascia mattutina che quella pomeridiana. La Biblioteca resterà aperta dal lunedì al venerdi, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

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