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Casal Velino, la piccola Teresa è stata operata: le sue condizioni

Intervento complesso per la piccola Teresa di Casal Velino. Ecco le condizioni post-operatorie dopo la sinergia tra Monaldi e Bambino Gesù

Chiara Esposito
Teresa

Un intervento complesso e delicato, frutto della collaborazione tra due eccellenze della sanità italiana, ha restituito una possibilità alla piccola Teresa, la bimba di Casal Velino da tempo ricoverata al nosocomio napoletano, Monaldi.

L’intervento

L’operazione, conclusa nelle scorse ore, è stata eseguita in sinergia dall’équipe del Monaldi, guidata dal dottor Bega, e da quella dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con il dottor Galletti, il dottor Cetrano e numerosi specialisti coinvolti.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, la bambina si trova ora in terapia intensiva, intubata e sedata, come previsto dopo un intervento di tale complessità.

Ore di attesa e speranze

Le prossime ore saranno decisive per monitorare eventuali complicazioni, in particolare riguardo alle corde vocali e agli arti inferiori, e per procedere gradualmente all’estubazione e alla riduzione della sedazione.

Determinante, sottolineano i genitori, è stato il lavoro della dottoressa Russo, primario di cardiologia, e del dottoressa Esposito, che fin dai primi giorni hanno cercato di offrire a Teresa una possibilità concreta. “Possiamo dire che hanno ridato la speranza a Teresina, quella che nelle ultime settimane avevamo un po’ perso”, racconta la madre Veronica.

Nonostante il percorso resti lungo e complesso, la famiglia esprime profonda gratitudine verso tutti i professionisti coinvolti e verso le tante persone che, anche oggi, hanno fatto sentire la propria vicinanza. “Ora dobbiamo pregare, non possiamo fare altro”, sono le parole con cui la madre conclude il suo messaggio.

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