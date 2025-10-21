Capaccio Paestum, weekend all’insegna della prevenzione: ecco gli appuntamenti in programma

Capaccio Paestum si appresta a vivere un weekend all’insegna della prevenzione.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, la città sarà il palcoscenico di due importanti appuntamenti volti a sensibilizzare sul tema del tumore al seno e a sostenere la ricerca oncologica.

“Amo la Vita”: Il Convegno sulla Prevenzione e la Cura del Tumore al Seno

L’iniziativa prenderà il via sabato 25 ottobre, alle ore 16:00, presso la sala Erica di Piazza Santini, con il convegno dal titolo “Amo la Vita”.

L’incontro è focalizzato sulla necessità di affrontare con competenza e apertura il tema del tumore al seno, le strategie di prevenzione e le sfide attuali della medicina.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali di Sergio Esposito, presidente della VII Circoscrizione Lions, e di Nicola Danza, presidente della Zona 17, che sottolineeranno l’impegno del Lions come “voce autorevole a sostegno della salute pubblica”.

Il dottor Mallamaci, che introdurrà e modererà l’incontro, guiderà un percorso che pone al centro “la persona prima ancora della malattia”.

Nel corso del convegno, interverrà il dottor Flavio Volpe, specialista in chirurgia e responsabile dell’Unità Operativa di Senologia presso la Casa di Cura Salus, il quale si concentrerà sull’importanza cruciale della diagnosi precoce e dei fattori di rischio nel carcinoma mammario.

Il dottor Volpe sottolineerà come “il tempo, in oncologia, possa fare la differenza tra la paura e la guarigione”.

A seguire, la dottoressa Clementina Savastano, oncologa già direttore dell’UOC di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, offrirà una panoramica sulle nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche.

Il panel scientifico includerà anche la dottoressa Laura Branco, dirigente medico presso l’Ospedale di Battipaglia, che affronterà la delicata questione della prevenzione ginecologica nelle donne già affette da tumore al seno.

La psiconcologa dottoressa Emiliana Forte analizzerà l’impatto della malattia nella sfera intima e affettiva, mentre la dottoressa Antonella Lamberti, cofondatrice del progetto “Oltre lo Specchio”, porterà una toccante testimonianza sul “diritto a non essere ridotti alla propria malattia”.

Le conclusioni saranno affidate al dottor Giuseppe Pistolese, presidente provinciale della LILT di Salerno.

Camminata in Rosa: Solidarietà in Movimento per l’AIRC

Domenica 26 ottobre, l’appuntamento sarà con la Camminata in Rosa a favore dell’AIRC. L’iniziativa mira a sostenere la ricerca oncologica attraverso un gesto simbolico di collettività.

Il programma

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 8:30 in Piazza Santini, dove sarà possibile ritirare il kit (t-shirt, cappellino e bottiglietta d’acqua) con una quota di partecipazione di 15 euro, interamente devoluta alla ricerca.

Alle ore 10:00, la camminata prenderà il via, attraversando il centro di Capaccio Scalo e la suggestiva Via Laura, per concludersi nel suggestivo scenario dell’area archeologica di Paestum, con arrivo previsto intorno alle 12:00.

La cerimonia conclusiva vedrà la partecipazione di esponenti del mondo accademico e scientifico, tra cui il professor Alessandro Weisz, docente associato di Patologia Generale all’Università degli Studi di Salerno, il professor Giovanni Nassa, associato della Scuola Medica Salernitana, e nuovamente il dottor Flavio Volpe.

Essi ribadiranno l’importanza del “legame tra ricerca, territorio e partecipazione civica”.

Attraverso questi due appuntamenti, il Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia rinnova la sua missione di servizio, promuovendo la cultura della prevenzione e supportando la scienza, nella consapevolezza che “ogni vita salvata è una conquista di tutti”.