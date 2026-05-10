Capaccio Paestum: sequestrata area di 3000 mq per abusivismo edilizio in zona archeologica

Continua senza sosta l’attività di tutela del territorio coordinata dal Comandante Antonio Rinaldi. In data 7 maggio 2026, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum hanno eseguito un importante intervento in località Torre di Paestum, precisamente in via Poseidonia, volto al contrasto dell’abusivismo edilizio in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta. L’operazione ha interessato l’area denominata “Area ristoro La Pinetina”, un lotto alberato di circa 3.000 mq.

Le irregolarità riscontrate

Gli accertamenti hanno fatto emergere una trasformazione urbanistica radicale del sito, attuata in totale assenza di titoli abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche. Nello specifico, l’area era stata allestita per scopi commerciali e ricreativi attraverso: Realizzazione abusiva di 7 manufatti in legno (per una superficie totale di 300 mq); Installazione di 4 roulotte targate;Presenza di un furgone attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande; Creazione di aree delimitate da staccionate, tra cui una denominata “area tende”. Il tutto era servito da reti idriche ed elettriche collegate abusivamente.

I profili di legge

Le opere, eseguite in violazione del DPR 380/2001, ricadono in zona sottoposta al vincolo archeologico e di inedificabilità assoluta ai sensi della Legge 220/1957 (Legge Zanotti Bianco). È stata accertata la lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 27 e 30 del DPR 380/2001. Per tali ragioni, l’intera area e le strutture sopra citate sono state poste sotto sequestro preventivo.

L’attività ha portato alla denuncia a piede libero di quattro soggetti: l’amministratore e il socio unico della società che gestisce l’area, e il locatario del terreno.

La dichiarazione del Sindaco, Gaetano Paolino

“L’operazione condotta dal Comandante Rinaldi e dai suoi uomini risponde a una direttiva chiara di questa Amministrazione: protezione assoluta del nostro patrimonio. Non possiamo permettere che il cuore della nostra zona archeologica venga deturpato da insediamenti commerciali abusivi e precari, realizzati in spregio alle leggi e alla bellezza di Paestum.

La tutela della legalità e del vincolo Zanotti Bianco non è negoziabile; continueremo a vigilare affinché lo sviluppo del territorio avvenga solo nel rispetto delle regole e dell’ambiente.”