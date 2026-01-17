Capaccio Paestum, scatta il Daspo per un 32enne indiano

Continua l’attività della Polizia Municipale impegnata nel presidio di aree maggiormente a rischio nei centri abitati per la sicurezza urbana.

Infatti, nella giornata di ieri sono state applicate dalla Polizia Municipale ulteriori misure di allontanamento a carico di un altro extracomunitario di 32 anni, originario del’India, sorpreso ieri sera nel centro urbano di Capaccio Scalo, in uno stato di manifesta ubriachezza, intento a disturbare e arrecare disturbo alle persone e agli automobilisti.

Daspo per un extracomunitario a Capaccio

Dopo gli accertamenti sanitari del caso da parte del personale medico del 118 a carico dello stesso è stato emesso il DASPO Urbano (ordine di allontanamento) una Misura preventiva che vieta l’accesso al comune di Capaccio Paestum per ubriachezza molesta reiterata o altri comportamenti pericolosi.

Se il soggetto, essendo straniero, viola il DASPO, incorre in sanzioni penali più severe.