Capaccio Paestum, scatta il Daspo per un 32enne indiano

Comunicato Stampa
Polizia Municipale

Continua l’attività della Polizia Municipale impegnata nel presidio di aree maggiormente a rischio nei centri abitati per la sicurezza urbana. 

Infatti, nella giornata di ieri sono state applicate dalla Polizia Municipale ulteriori misure di allontanamento a carico di un altro extracomunitario di 32 anni, originario del’India, sorpreso ieri sera nel centro urbano di Capaccio Scalo, in uno stato di manifesta ubriachezza, intento a  disturbare e arrecare disturbo alle persone e agli automobilisti.

Daspo per un extracomunitario a Capaccio

Dopo gli accertamenti sanitari del caso da parte del personale medico del 118  a carico dello stesso è stato emesso il DASPO Urbano (ordine di allontanamento) una Misura preventiva che vieta l’accesso al comune di Capaccio Paestum per ubriachezza molesta reiterata o altri comportamenti pericolosi.

Se il soggetto, essendo straniero, viola il DASPO, incorre in sanzioni penali più severe.

